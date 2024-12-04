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HAT TRICK Konyaspor - Kepez Belediyespor 8-0 | Gol: Melih Bostan
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HAT TRICK Konyaspor - Kepez Belediyespor 8-0 | Gol: Melih Bostan

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 19:54

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor sahasında Kepez Belediyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin 7. dakikasında Blaž Kramer 11. dakikasında Melih Bostan 36. dakikasında Louka Prip'in 'ın ve 42. dakikada Tunahan Taşçı'nın attığı golle skoru 4-0'a getiren yeşil beyazlı ekip Blaž Kramer 45+2'de attığı golle skoru 5-0'a getirdi. Dakikalar 69'u gösterirken Melih Bostan kendisinin 2. takımının 6. golüne imza attı. Bu sefer sahneye Danijel Aleksic çıktı ve takımını 7 - 0 öne geçirdi. Konyaspor'un 8. golünü ise Melih Bostan attı. Melih bu golle hattrick yaptı.

SIRADAKİ VİDEO
Konyaspor - Kepez Belediyespor 7-0 | Gol: Danijel Aleksic
04.12.2024Çarşamba
Konyaspor - Kepez Belediyespor 6-0 | Gol: Melih Bostan
04.12.2024Çarşamba
Konyaspor - Kepez Belediyespor 4-0 | Gol: Tunahan Taşçı
04.12.2024Çarşamba
Konyaspor 3-0 Kepez Belediyespor | Gol: Louka Prip
04.12.2024Çarşamba
Konyaspor 2-0 Kepez Belediyespor | Gol: Melih Bostan
04.12.2024Çarşamba
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