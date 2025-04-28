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Nevşehir’de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 yaralı
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Nevşehir'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 28.04.2025 23:54:18

Zübeyde Hanım Caddesi’nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araç, iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde , 50 AFC 436 plakalı otomobil sürücüsü N.G., kavşakta kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen 50 DU 402 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K., duramayarak önündeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, otomobil içinde sıkışan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi, Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı . Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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