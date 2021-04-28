RAMAZAN İMSAKİYE
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Zonguldak'ta iki inşaat işçisi ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu: Traktörü çalıştır silah sesi duyulmasın

Zonguldak'ta iki inşaat işçisi ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu: Traktörü çalıştır silah sesi duyulmasın
28.04.2021 13:14
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp, cesetleri ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Serkan Akgul (34) ile babası İsmail Akgül (55) ve Fatih Çilesiz (33) hakkında, 2'şer kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. İddianamede, Serkan Akgül'ün evde kendisine ait uyuşturucu maddeyi almakla suçladığı Salim Çatma'yı ayağından vurduktan sonra konuşmalarından korkup, öldürmeye karar verdiği anlatılarak, "Ben Salim ve Soner'i öldürmeye çıkıyorum baba. Sen de traktörü çalıştır. Silah sesi duyulmasın" dediği, babasının traktörü çalıştırmasıyla iki işçiyi de vurarak öldürdüğü yer aldı.


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