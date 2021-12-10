Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Patlamanın nedenini araştırdıklarını belirten Doç. Dr. Pişkin, "Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydana geldi. Açıkçası sebebini tam olarak bilmiyoruz.

Olay savcılıkta ve soruşturma devam ediyor. 2 arkadaşımız yaralandı. 1 hemşire ve 1 personel arkadaşımız. Genel durumları iyi. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. 1 arkadaşımızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk ediyoruz" dedi.