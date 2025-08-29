PODCAST CANLI YAYIN

Zonguldak’ta feci kaza kamerada: 75 yaşındaki kadın otomobilin çarpmasıyla yaralandı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki M.M., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki kadına otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak karayolu Tepepark mevkisinde meydana geldi. Yolcu minibüsünden inen M.M. (75), karşıya geçmeye çalıştığı sırada İ.Y. idaresindeki 34 NL 0993 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

