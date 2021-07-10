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Zonguldak’ta döner bıçaklı kavga! O anlar kamerada

Zonguldak’ta döner bıçaklı kavga! O anlar kamerada
10.07.2021 20:20
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçağı, taş ve bıçaklarla saldırdı.


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada, taraflar birbirine döner bıçaklarıyla saldırdı.

DÖNER BIÇAĞI ÇEKTİLER
Olay, dün gece saatlerinde Ereğli Orhanlar Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçağı, taş ve bıçaklarla saldırdı.

Kavga anı ise mahallede yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga, araya girenlerin tarafları birbirinden uzaklaştırmasıyla sona erdi.

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