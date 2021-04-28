RAMAZAN İMSAKİYE
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Zonguldak’ta bir adam evinin balkonunda çamaşır ipiyle kendini astı! Manzarayı gören komşular telefona sarıldı…

Zonguldak’ta bir adam evinin balkonunda çamaşır ipiyle kendini astı! Manzarayı gören komşular telefona sarıldı…
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Zonguldak'ta emekli bir maden işçisi, iki katlı binanın üst katındaki evinin balkonunda çamaşır ipiyle kendisini astı. Mahalleli ise intihar etmiş adamın korkunç görüntüsünü telefonla çekmeye çalıştı.


Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mehmet Ş. (55) sabah saatlerinde balkona çıktı. Elindeki çamaşır ipini balkonun tavanındaki demirlere bağlayan adam, daha sonra astı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri Mehmet Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Savcısı'nın incelemesinin ardından 'ne bağlı ekip olay yerinde inceleme yaparak delil topladı.

Balkonun bulunduğu bölgeye gelerek komşularının ni gören vatandaşlar korkunç manzarayı telefonlarına kaydetti.

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