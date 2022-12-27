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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı
27.12.2022 19:55

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Kaza; saat 16.20 sularında, Ereğli-Zonguldak yolu üzerinde, Kavaklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ambulans geçişi esnasında yavaşlayan Nazlı Ercin idaresindeki 41 GB 589 plakalı Ford marka otomobile, arkasında seyir halinde olan Cafer Erdaç idaresindeki 67 LF 814 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 67 LF 814 plakalı otomobilin sürücüsü Cafer Erdaç ile aynı otomobilde bulunan Fatma, Ferhat ve Gizem Erdaç’a ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazadan etkilenen 41 GB 589 plakalı otomobilin sürücüsü Nazlı Ercin ise hastaneye gitmeyi reddetti. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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