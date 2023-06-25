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Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde kaza yapan şahıs aracını olay yerinde terk edip gitti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde kaza yapan şahıs aracını olay yerinde terk edip gitti
25.06.2023 11:24

OTOMATİK OYNAT

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Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde Ömerli mevkiinde araç sollarken direksiyon hâkimiyetini kaybeden sonra takla atan otomobilin sürücüsü ekiplere haber vermeden olay yerinden ayrıldı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün öğrenilemeyen 67 LR 443 plakalı otomobil, Ömerli mevkiinde, direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje vurdu ardından da takla attı. Kazanın ardından yolda kenarındaki kanala düşen ve ters dönen otomobildeki sürücü ekiplere haber vermeden olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler olayı 112 acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde sürücüye ulaşabilmek için geniş kapsamlı çalışma başladı. Fakat çevredekilerin iddiasına göre takla atan otomobilden çıkan bir kişinin başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

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