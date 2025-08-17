Zonguldak Ereğli’deki kaza kamerada: Freni patlayan kamyon dehşet saçtı

KAZA ANI VE ARAÇLARIN DURUMU

Kaza, Ereğli Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta meydana geldi. Aydın Ayyıldız (55) yönetimindeki 41 AGK 673 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarpıp, kapalı olan bir butik mağazaya girdi.

ÇEVREDE YAŞANAN PANİK

Olay sırasında sokakta büyük panik yaşandı. Kazanın pazar günü meydana gelmesi, sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facianın önüne geçti.

YARALI VE MÜDAHALE

Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANININ KAMERAYA YANSIMASI

Kazayı gören taksi durağı şoförleri, sürücünün araç içinde "Frenim patladı" diye bağırdığını ifade etti. Kamyonun dükkana girdiği anlar, yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

YOL VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza nedeniyle Eser Sokak bir süre ulaşıma kapatıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenliği sağlayarak kazayla ilgili inceleme başlattı.