Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eve alkollü gelen A.A., kendisine tepki gösterip aracının lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer A.'nın başına çekiçle vurarak ölümüne sebep oldu. Zanlı olay yerinde suç aletiyle gözaltına alındı. Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı öne sürüldü.