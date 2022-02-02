Alınan bilgiye göre, Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde Şahizer A. (58) ile eve alkollü gelen eşi A.A. (58) arasında tartışma çıktı.
ARACININ TEKERLEKLERİNİN HAVASINI İNDİRİNCE ÇEKİÇLE SALDIRDI
Duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, eşini çekiçle başına vurarak öldürdü. Cani koca cinayet sonrası oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi.
Zanlı A.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.
Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı iddia edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.