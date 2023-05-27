Haberler Yaşam Videoları Zonguldak-Ankara kara yolunda tomruk yüklü tır devrildi sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak-Ankara kara yolunda tomruk yüklü tır devrildi sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak-Ankara kara yolunda tomruk yüklü tır devrildi sürücüsü ağır yaralandı
27.05.2023 20:54

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:18
Elektrikli soba yangına neden...
Yaşam 02:21
Büyükçekmece Adliyesi önünde...
Yaşam 04:40
İGDAŞ hasta bebeği olan...
Yaşam 01:55
Pide fırınında çıkan yangında...
Yaşam 01:22
Büyükçekmece'de kafede yaşanan...
Yaşam 01:18
Marangozcular Çarşısı'nda aynı...
Yaşam 00:58
Şerit değiştiren kamyonete...
Yaşam 00:55
Sırtladığı kapıyı bisikletle...
Yaşam 02:03
Restoranda silahlı kavga: 2...
Yaşam 03:21
Esenyurt'ta vahşet!
Yaşam 02:09
Trenin camını temizleyen işçi...
Yaşam 02:32
Esenler'de korku dolu anlar!...

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bal (54) idaresindeki 54 AHS 871 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan odunlar yola savrulurken, tır 100 metre sürüklenerek devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kara yolları ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA