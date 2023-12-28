Zincirleme kaza son dakika | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza nasıl oldu? Vali Yaşar Karadeniz açıkladı

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Kazaya yoğun sisin sebep olduğu bildirildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kazanın saat 04.44 civarında olduğunu bildirdi. Yüce, "Kaza yoğun sis nedeniyle gerçekleşti. Tıra arkadan bir taksi vuruyor ardından otobüsler kazaya karışıyor. Yaralı sayımız 57'ye yükseldi. 1 ağır yaralı var." dedi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, hayatını kaybedenlerinin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.