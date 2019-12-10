Zeytindeki bu hileye dikkat! Gıda teröristleri ayakkabı boyası bile kullanmış 10.12.2019 13:09

Birçok gıdada hileye başşvuran gıda teröristleri, zeytini de artık metal ve demir paslı çivilerle, hatta ayakkabı boyasıyla renklendiriyor. Konunun detayları A Haber canlı yayınında ele alındı. İşte zeytindeki sağlığınızı tehdit eden renklendirme hilesi.