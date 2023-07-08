Haberler Yaşam Videoları Zeytinburnu’nda kulaklıkla müzik dinliyor diye iş arkadaşını vurdu!

Zeytinburnu’nda kulaklıkla müzik dinliyor diye iş arkadaşını vurdu!

Zeytinburnu’nda kulaklıkla müzik dinliyor diye iş arkadaşını vurdu!
08.07.2023 00:06

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:23
Tuzla'da tekstil atölyesi alev...
Yaşam 02:16
Erzincan’da şiddetli fırtına...
Yaşam 00:23
Kocaeli'de korku dolu anlar:...
Yaşam 01:17
Denizden gelen hortum...
Yaşam 06:58
Palu ailesinin Sakarya’da...
Yaşam 01:53
Malatya'da ağır hasarlı bina...
Yaşam 01:27
Meteorolojinin uyarısının...
Yaşam 02:19
Kum Zambağı koparmanın cezası...
Yaşam 01:11
Barda tüfekler ve tabancalar...
Yaşam 01:24
Başkentte iki dolmuş şoförünün...
Yaşam 03:15
Elektrik panosundan çıkan...
Yaşam 03:40
İstanbul Eyüpsultan'da...

Zeytinburnu'nda, atölyedeki bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşam Videoları

Olay, 20 Haziran saat 16.35 sıralarında, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı. Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü. Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti. Bacağından yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu’nda kulaklıkla müzik dinlediği için iş arkadaşını vurdu

SON DAKİKA