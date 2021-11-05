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Zeytinburnu'nda insan hayatına risk oluşturan 2 bina boşaltıldı

Zeytinburnu'nda insan hayatına risk oluşturan 2 bina boşaltıldı
05.11.2021 12:46
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Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde bir binanın zemin katının bir kısmında çökme yaşandı. Çökmenin yaşandığı bina ile beraber bitişiğindeki bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Bağ Cami Sokak üzerinde bulunan binanın zemin katının bir kısmında çökme meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak durumu hemen yetkililere haber verdi. Çökmenin yaşandığı bina ve yanındaki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sokağı araç ile yaya trafiğine kapattı. Riskli olan iki binaya mühür vurularak içeri giriş kapatıldı. Çöken ve zarar gören iki bina gündüz saatlerinde görüntülendi. Zemininde çökme olan binanın dış cephesinde çatlaklar olduğu görüldü. Boşaltılan 2 binayla ilgili yetkililerin çalışması sürüyor.

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