Zeytinburnu’nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı

İstanbul Zeytinburnu’nda 16 yaşındaki bir kız, 5 katlı binanın dördüncü katından yere düşerek ağır yaralandı. Genç kızın düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun neden düştüğü polis ekiplerinin araştırmasının ardından belli olacak. Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 102. Sokak’ta saat 19.50’de meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki E.A., 5 katlı binanın dördüncü katında ailesiyle birlikte yaşıyordu. Genç kız akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle camdan aşağıya düştü. Yere düşerek ağır yaralanan genç kızın yardımına mahalleli koştu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ağır yaralı genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, neden düştüğü polis ekiplerinin çalışmasının ardından belli olacak.