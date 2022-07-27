Zeytinburnu’nda cip takla attı: 4 yaralı

Zeytinburnu D-100 karayolunda seyir halindeki cipin sürücüsü, kendisini sıkıştıran araçtan kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Bariyerlere çarpan cipin içinde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, Zeytinburnu D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 BLR 515 plakalı Honda CR-V marka cipin sürücüsü Mehtap Erden D-100 karayolunda seyir halindeyken önünde ilerleyen bir minibüs aniden şerit değiştirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Erden, başka bir otomobile çarpıştıktan sonra cipiyle bariyerlere vurarak takla attı. Cip sürücüsü Erden ile yanında bulunan 3 kişi aracın içinde sıkıştı.