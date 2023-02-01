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Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
01.02.2023 21:41

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Yangın, akşam 18.30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi 9. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp yan binaya da sıçradı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binalarda maddi hasar oluştu. Binanın çatısından yükselen alevler çevredeki vatandaşların cep telefon kameralarına yansıdı. Ekipler ise yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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