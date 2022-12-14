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Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen sahte içki operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen sahte içki operasyonlarda 3 kişi yakalandı.
14.12.2022 15:02

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Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen sahte içki operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Zeytinburnu'nda şüphelilerin, merdiven altı tesiste kozmetik sanayinde kullanılan acı etil alkolü denatüre ederek, sahte alkollü içki üretiminde kullanılır hale getirildiği ve dezenfektan şişelerine koyarak sattıkları belirlendi

Yaşam Videoları

Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen sahte içki operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Zeytinburnu'nda şüphelilerin, merdiven altı tesiste kozmetik sanayinde kullanılan acı etil alkolü denatüre ederek, sahte alkollü içki üretiminde kullanılır hale getirildiği ve dezenfektan şişelerine koyarak sattıkları belirlendi

İstanbul merkezli 6 ilde 13 Aralık'ta 'sahte içki kaçakçılarına' yönelik operasyonda 1937 litre sahte alkol ele geçirilirken 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamında bugün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde ?Zincir-2" operasyonu düzenlendi. İstanbul'da ekipler, Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da 2 adrese baskın yaptı.

Zeytinburnu'nda sahte alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 600 litre etil alkol ve damıtma kazanı ele geçirildi. Gaziosmanpaşa'da ise sahte içki imalatına dönüştürülen adreste yapılan aramada 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Zeytinburnu'nda 2, Gaziosmanpaşa'da ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda şüphelilerin, merdiven altı tesiste kozmetik sanayinde kullanılan acı etil alkolü denatüre ederek, sahte alkollü içki üretiminde kullanılır hale getirildiği ve dezenfektan şişelerine koyarak piyasada sattıkları belirlendi.

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