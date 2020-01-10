Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında Roma dönemine mozaik bulundu 10.01.2020 13:00

Zeytinburnu’nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaiğin ucunun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan kazılar ile birlikte dev mozaiğe daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarında zarar verildiği ortaya çıktı.