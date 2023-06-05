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Zerzevan Kalesi’nde Mithras Tapınağı’nın gizemine ulaşmak için kazılar başlıyor

Zerzevan Kalesi’nde Mithras Tapınağı’nın gizemine ulaşmak için kazılar başlıyor
05.06.2023 10:47

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Diyarbakır'da bulunan Roma’nın 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi’nin altında jeoradar ile devasa yapılar tespit edildi. Zerzevan Kalesi, Çınar ilçesi Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer almakta. Roma’nın sınır garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tarihi Asur Dönemi’ne (MÖ 882-611) kadar gitmektedir. Roma Dönemi’ne M.S. 3. yüzyılda Severuslar Dönemi’nde (M.S. 198-235) asıl askeri yerleşim inşa edilmiş, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanıldı. 1200 metre uzunluğunda, 12-15 metre yüksekliğinde surlarla çevrelenmiş askeri yerleşimde, kamu yapılarının bulunduğu güney alanda, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi (güney kule), kilise, yönetim binası, arsenal, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer almaktadır. Kuzeyinde ise cadde-sokaklar ve konutlar takip edilebilmektedir. Konutların bulunduğu alanda aynı zamanda su sarnıçları, yeraltı kilisesi, yeraltı sığınağı, dünyada bulunmuş, Roma’nın doğu sınırındaki Mithras Tapınağı tespit edildi. Surların dışında ise yerleşime su sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları, nekropol alanında ise kaya mezarları ve tonozlu mezarlar dikkat çekiyor.

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