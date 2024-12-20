SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Zagreb’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları

Zagreb'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 17:59 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 17:59

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’deki bir ilkokulda 19 yaşındaki bir saldırgan, bıçakla öğretmen ve öğrencilere saldırdı. Olayda 7 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybederken, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir ilkokulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki bir saldırgan, yerel saatle 09.50'de okula girdi ve bir öğretmene ile birkaç öğrenciye saldırarak bıçakla yaraladı. Saldırıda, 7 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan 5'i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir öğretmenin hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

ESKİ ÖĞRENCİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yerel medyada, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğu ifade edildi. Polis, saldırganı olayın ardından gözaltına aldı.

BAŞBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, yaşanan olayla ilgili olarak büyük bir dehşet duyduğunu belirterek, hayatını kaybeden öğrencinin ailesine baş sağlığı diledi. Başbakan, olayın aydınlatılması için yetkililerin çalıştığını ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da korku dolu anlar: Tekstil firmasına silahlı saldırı anı kamerada
20.12.2024Cuma
Mahkemeden Martı TAG lehine karar!
20.12.2024Cuma
Canlı yayında kendini kesti! Polis bastı!
20.12.2024Cuma
Bursa'da fuhuş operasyonu: ''Yat! Yat! Yat! Yat!''
20.12.2024Cuma
Turgut Toydemir'e silahlı saldırı! Vefat etti!
20.12.2024Cuma
Bunlar da Var
D-8 liderleri Erdoğan’ı ayakta karşıladı! 10:45
D-8 Zirvesi'nde tarihi görüntü! Liderler Erdoğan'ı ayakta karşıladı!
19.12.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif’i kabul etti! 00:12
Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif'i kabul etti!
19.12.2024Perşembe
TÜRK-İŞ asgari ücret talebi: 29 bin 583 TL 01:13
TÜRK-İŞ asgari ücret talebi: 29 bin 583 TL
19.12.2024Perşembe
Ferdi Tayfur son hali! 01:09
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'dan ilk görüntü!
19.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN