Zagreb’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 17:59 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 17:59

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir ilkokulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki bir saldırgan, yerel saatle 09.50'de okula girdi ve bir öğretmene ile birkaç öğrenciye saldırarak bıçakla yaraladı. Saldırıda, 7 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan 5'i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir öğretmenin hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

ESKİ ÖĞRENCİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yerel medyada, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğu ifade edildi. Polis, saldırganı olayın ardından gözaltına aldı.

BAŞBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, yaşanan olayla ilgili olarak büyük bir dehşet duyduğunu belirterek, hayatını kaybeden öğrencinin ailesine baş sağlığı diledi. Başbakan, olayın aydınlatılması için yetkililerin çalıştığını ifade etti.