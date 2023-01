Yüzlerce taksici geçtiğimiz günlerde öldürülen meslektaşları için Fatih’te toplandı

"Can güvenliğimiz için ille de kabinli taksi istiyoruz"

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman "Meslektaşımız Aydın Altun'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyanın sayılı metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'da kimi taşıdığımızı bilmeden hırlısının gelip darp ettiği, hırsızının gelip gasp ettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, psikopatının da gelip bizi canımızdan ettiği taksicilik mesleğini namusu ve şerefiyle her türlü psikolojik ve ekonomik baskı ve stres altında ömrünü törpüleyerek ekmek mücadelesi veren biz emekçi taksi şoförlerinin daha önce defaten yazılı ve görsel basına ve yetkililere can güvenliğimiz için kabinli araç istiyoruz diye haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız 10 binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kaile almadılar. Bu cinayetlerin ne ilk ne de son olacağını düşünüyoruz. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla hem kamuoyuna hem de ilgili birimlere tekrar tekrar duyuruyor ve 'yeter artık' diyerek can güvenliğimiz için ille de kabinli taksi istiyoruz." dedi.