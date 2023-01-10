Yüzlerce taksici geçtiğimiz günlerde öldürülen meslektaşları için Fatih’te toplandı

eçtiğimiz günlerde taksisine aldığı yolcuların kendi aralarında kavga etmesi üzerine yolcuları uyaran taksi şoförü Aydın Altun (51) başına aldığı darbe ile hayatını kaybetmişti. Yüzlerce taksici, hayatını kaybeden Altun için Fatih’te bir araya geldi. Vatan Caddesi'nde toplanan taksiciler burada bir basın açıklaması yaptı. Sonrasında ise yüzlerce araçlık konvoy ile olayın yaşandığı Pazartekke’ye kadar gittiler ve olay yerine karanfil bıraktılar. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada can güvenlikleri için araçlarda kabin olmasını istediklerini ancak İBB yönetiminin bunu dikkate almadığını söyledi.