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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 23:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 00:37

Yüzlerce kilo patlayıcı 6 katlı binayı yıkamadı: O anlar kamerada

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde ağır hasarlı olan 6 katlı Beyaz Saray apartmanı 650 kilo patlayıcıyla 2 defa patlatılmasına rağmen yıkılmadı.

6 Şubat Depremlerinde en çok hasar halan yerlerden biri olan Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yıkım işlemeleri sürerken, depremlerde ağır hasar alan Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha caddesi üzerinde bulunan 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray binası 650 kilo patlayıcıyla patlatılmasına rağmen tamamen yıkılmadı.

2 PATLAMADA DA BİNA TAMAMEN ÇÖKMEDİ

İlk patlamada alt iki katı çöken binanın diğer katları ayakta kalırken ikinci bir patlatma kararı alındı. ancak 2. patlamada da binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi sabaha bırakıldı.

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