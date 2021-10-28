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Yüzen yaban domuzunu canavar sanan vatandaşlar gülümsetti

Yüzen yaban domuzunu canavar sanan vatandaşlar gülümsetti
28.10.2021 10:55
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yüzen yaban domuzunu canavar sanan vatandaşlar, büyük heyecan yaşadı. Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü’nün açıklarında esrarengiz bir cisim fark etti. Daha sonra araçtan inen vatandaşlar, yüzen cismin karaya yaklaştığını görünce büyük heyecan yaşadı. Vatandaşlar, gördükleri cismi efsane haline gelen Van Gölü Canavarına benzetti. O anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydeden vatandaşlar, karaya yaklaşan cismin yaban domuzu olduğunu fark etti. O esnada karaya doğru yüzden yaban domuzu ise vatandaşları görünce tekrar göle doğru yüzmeye başladı. Yaban domuzu yüzerek kıyıdan uzaklaşırken, vatandaşlar ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra yollarına devam ettiler.

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