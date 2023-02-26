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Yüksekova’da yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye düştü

Yüksekova’da yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye düştü
26.02.2023 21:57

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, araçlar far yakarak ilerleyebildiler. Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmezken, hayatın durma noktasına geldiği ilçede ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. Günlerdir etkili olan soğuk havaların ardından, ilçede akşam etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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