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Yozgat'ta yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı

Yozgat'ta yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
21.09.2022 16:52

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Yozgat merkezde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Un pazarı mevkiinde iki katlı binanın üst katında yaşayan 65 yaşındaki M.S.’nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri kontrolünde eve giren belediye çalışanları, yalnız yaşayan adamın iki odalı evini temizleyerek 2 kamyon çöp ve katı atık çıkardı. Belediye ekipleri daha sonra evde dezenfekte çalışması yaptı.

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