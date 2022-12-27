Haberler Yaşam Videoları Yozgat’ta üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ikna ederek bulunduğu yerden indirdi

Yozgat’ta üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ikna ederek bulunduğu yerden indirdi

Yozgat’ta üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ikna ederek bulunduğu yerden indirdi
27.12.2022 21:41

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:13
Bitlis’te hilal mest etti
Yaşam 00:47
Fethiye’de göçmen operasyonu
Yaşam 03:16
100 kilo hurda gazeteden dev...
Yaşam 03:01
Fatih Sultan Mehmet...
Yaşam 00:33
Mardin'de parktaki bankları...
Yaşam 00:30
Emrah'ın oğlu Tayfun'dan...
Yaşam 02:35
Yılbaşı öncesi sahte alkol...
Yaşam 01:19
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Yaşam 02:39
Kaza da hayatını kaybedenlerin...
Yaşam 05:22
Antalya Tarihi Kaleiçi'ndeki...
Yaşam 01:38
Çayevinde bıçaklı kavga çıktı
Yaşam 01:40
Apartmanın arka bahçesinde...

Olay E-88 karayolu şehir geçişinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Yaşadığı ailevi sebepler nedeniyle bunalıma giren H.Y., üst geçide çıkarak intihar etmek istedi. H.Y.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler H.Y.’nin atlama ihtimaline karşı üst geçidin altına branda gerdi. Polis ekipleri de H.Y.’yi kararından vazgeçirmek için üst geçide çıktı, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler, H.Y.’yi kolundan yakaladı. Ekiplere direnen ve zor anlar yaşatan H.Y.’yi olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Kenan Şaban Süzgün, ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.H.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA