Yozgat’ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

YOZGAT'TA İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen iş kazasında, inşaatta çalışan 43 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Kantar mevkiinde soğuk hava deposu inşaatında çalışan Mustafa Erol (43), dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.