Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

Yozgat Akdağmadeni Seyrantepe mahallesinde bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında, iş makinesinin kepçesi boşluğa denk geldi. Temel kazısı yapan işçiler, açılan çukurdan içeriye baktıklarında, sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu mağarayı fark etti. Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine inşaat çalışması durduruldu. İnşaatın temel kazısı etrafından güvenlik önlemi alındı. Öte yandan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

Seyrantepe Mahallesi'nde, bir vatandaşın arsasına yaptıracağı evin inşaatı için temel kazıldığı sırada mağara ortaya çıktı. Durumu öğrenen Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, kazıyı durdurdu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzman ekip gelinceye kadar mağara etrafında güvenlik tedbiri aldıklarını belirterek, "Mağaranın içerisinde sarkıt ve dikitlerin olduğunu gördük. İlgili kurumlarla yazışmalarımızı tamamladık. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından değerlendirme yapılacak. İnşallah ilçemizde turizme katkı sağlayacak yeni bir yapı ortaya çıkar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.