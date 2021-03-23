Haberler Video Yaşam Videoları Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti

Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti

Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
23.03.2021 01:24
Ana Sayfa 01:12
Çavuşoğlu Borrell görüşmesi
Ana Sayfa 01:09
Ahmet Çakar’dan flaş iddia
Ana Sayfa 01:05
Alev Alev 20. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:05
Uyanış Büyük Selçuklu 26....
Ana Sayfa 00:28
Kuruluş Osman 51. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:54
Oyuncu Ekin Koç’un kardeşi...
Ana Sayfa 00:44
Tuba Büyüküstün'ün güzelliğini...
Ana Sayfa 01:08
Görenler dehşete düştü! Ünlü...
Ana Sayfa 02:11
İstanbul’da fırtına ve dolu
Ana Sayfa 00:48
Meclis'e düşen yıldırımı...
Ana Sayfa 01:50
Dikkat! Başvuranın borcu...
Ana Sayfa 02:04
Avrupa'da gıda yardımı kuyruğu

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan Mustafa Özipek, hastaneye kaldırıldı.


Yozgat'ta akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinlerinde hasar oluştu.

Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR DOLU GÖRMEDİM"

Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim." dedi.

Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

Yaşam Videoları