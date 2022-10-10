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Karşıdan karşıya geçmek isteyen adama araba çarptı! Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak savruldu

Karşıdan karşıya geçmek isteyen adama araba çarptı! Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak savruldu
10.10.2022 10:04

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Florya'da bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce havaya fırlayarak savruldu. Yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde E-5 yan yol Bakırköy Florya kavşağında meydana geldi. yolun karşısına geçmeye çalışan genç adam yola çıkarak koşmaya başladı. Tam bu esnada yolda hızla gelen aracı gören şahıs bir an duraksayıp kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce yukarı fırlayarak yola düştü. Bu sırada araç sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı. Kazayı gören çevrede ki vatandaşlar hemen talihsiz adamın yardımına koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede bulunan kameraları incelemeye alarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kaza anı bu sırada yolda bulunan bir aracın kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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