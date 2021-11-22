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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı
22.11.2021 10:31
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Eskişehir’de yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Kütahya Karayolu’nun Orhangazi mahallesinden geçen bölümünde sabah saatlerinde meydana geldi. Ümit Ş. idaresindeki 26 AEC 877 plakalı arac Kütahya istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal’a (40) çarptı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaralı kadını kurtaramadı. Raziye Ersal'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın mesai saatinin başlangıcına denk gelmesi ise uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

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