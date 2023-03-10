Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaza, Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan Berkant Yasin Ürer idaresindeki 34 LJ 5140 plakalı otomobil, kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Sebanur Gümüş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken, kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrası kazada yaralı ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.