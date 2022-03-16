Haberler Yaşam Videoları Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı
16.03.2022 14:28

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:31
Trabzonspor bayrağı asarken...
Yaşam 00:28
Kar yağışı kazaları...
Yaşam 01:59
Ankara’da yasadışı sigara...
Yaşam 02:37
Direksiyon hakimeyetini...
Yaşam 05:42
Resim tutkusunu araçların...
Yaşam 01:01
Motosikletin değeri kadar ceza...
Yaşam 01:12
Elazığ'da evlerin içi karla...
Yaşam 03:05
Otobüs durağında unutulan...
Yaşam 00:52
Otobanda demirler arasında...
Yaşam 01:03
Düzenlenen silahlı saldırıda 1...
Yaşam 01:14
Ekipler 105 ton gümrük kaçağı...
Yaşam 01:09
Alkollü içecek çalan şahıslar...

Silivri’de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz gün Silivri Başkomutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Huysal’a seyir halindeki özel bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinin kırıldığı öğrenildi. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA