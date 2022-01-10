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Yolun karşısına geçmek isteyen yaya canından oldu

Yolun karşısına geçmek isteyen yaya canından oldu
10.01.2022 09:13

OTOMATİK OYNAT

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Gaziosmanpaşa’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kaza sonrası yaya hayatını kaybetti. Kaza dün gece saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen yayaya Serkan K. idaresindeki 34 DLL 806 plakalı otomobil çarptı. İsmi belirlenemeyen yaya hayatını kaybetti. Çarpma sonrası yere savrulan yaya yerde hareketsiz kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ekipler, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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