Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan yaşlı adamdan acı haber

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 18:55 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 18:55

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 2202 sokak ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isteyen iki arkadaştan Ali Savaş (78), Hüseyin Ş'nin (50) kullandığı 07 BZS 557 plakalı tırın altında kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese gelen ekipler tırın altında bulunan Ali Savaş'ı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.



Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Kepez devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Savaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu moruna kaldırıldı.