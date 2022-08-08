Haberler Yaşam Videoları Yolcu otobüsünden inen şahıs silahlı saldırıda öldürüldü

Yolcu otobüsünden inen şahıs silahlı saldırıda öldürüldü

Yolcu otobüsünden inen şahıs silahlı saldırıda öldürüldü
08.08.2022 10:56

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 06:23
Evde beslenen Pitbull...
Yaşam 07:14
Kulak çubuğu kullanırken...
Yaşam 02:58
Çanakkale'de barlar sokağında...
Yaşam 00:22
Yolcu otobüsüyle birlikte 7...
Yaşam 02:33
Bursa'da aşırı sürat felaketi...
Yaşam 04:03
7 ilde yasa dışı bahis...
Yaşam 04:08
İETT otobüsünün çarptığı...
Yaşam 06:27
Annesi sattı boşandığı eşi...
Yaşam 02:34
CHP'yi Muharrem'den dinleyin
Yaşam 01:02
Köpeğini tekmeledi yetmedi...
Yaşam 02:31
Uzay mekiği görünümlü yat...
Yaşam 03:28
Ankara'da facianın eşiğinden...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen bir kişi, arkada gelen otomobilden yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Manavgat otogar kavşağında meydana geldi. Nazmi Kaplan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Manavgat'a gelerek otogar kavşağında otobüsten inen Nazmi Kaplan, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti. Şahsı tanıdığını belirten otobüs şoförü, Kaplan'ın ailesinin Bismil'de alacak verecek meselesi yüzünden cinayet işlediğini, cinayeti karşı tarafın işlemiş olabileceğini öne sürdü. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA