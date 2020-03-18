Yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! İstanbul'a geliyordu...

Giresun'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsünün şoförü Kastamonu Tosya civarında rahatsızlandı. Nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetleri bulunan şoför koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y, Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiği belirtildi.
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