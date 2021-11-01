Yolcu ile şoför arasında hız tartışması kötü bitti

Karabük’te yolcu otobüsünün çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kanamadan kurtuldu. Kaza Karabük-Safranbolu Sanayi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Adil A. idaresindeki 34 BVD 920 plakalı yolcu otobüsü aynı istikametteki Tuğba Ö. idaresindeki 34 FU 117 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü şans eseri burnu bile kanamadan kazayı ucuz atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün tedavisi ayakta tamamlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.