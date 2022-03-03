Yola düşen dev kaya mahallenin ulaşımını kapattı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları uzun süre mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Kayaların düştüğü sıradan yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı engelledi. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. Düşen kayalar Bahçesaray ile Çatbayır Mahallesinin yolu ulaşıma kapattı. Mahalle muhtarı Eyüp Koşan ve mahalle sakinleri olay yerine giderek durumu Bahçesaray Belediyesi Başkanı Meki Arvas’a bildirdi. Başkan Arvas’ın talimatıyla bölgeye bir iş makinesi gönderildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu dev kayalar yoldan kaldırılarak ulaşıma açıldı.