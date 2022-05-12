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Yola düşen beton parçalarının oluşturduğu korku dolu anlar kamerada

Yola düşen beton parçalarının oluşturduğu korku dolu anlar kamerada
12.05.2022 09:02

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Denizli’de etkili olan fırtınada, işlek bir caddedeki bir iş hanının çatı kısmından kopan beton parçaları yola düştü. Üzerlerin doğru gelen beton parçalarından saniyelerle kurtulan vatandaşların yaşadığı korku kameralara yansırken, güvenlik sağlanıncaya kadar caddenin trafiğe kapatıldı. Olay, Merkezefendi ilçesine Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinde etkili olan fırtına 2. Ticari Yolda bulunan bir iş hanının çatı kısmından beton parçalarının kopmasına neden oldu. Büyük bir sesle parçaların yere düşmesiyle etrafa koşuşan vatandaşların oluşturduğu panik sonrası bölgede bulunan güvenlik güçleri önlem almaya başladı. Zaman zaman kopan büyük parçaların ardından yol tamamen trafiğe kapatılarak araç geçişine izin verilmedi. Etkisini iyice artıran fırtına sonrası güvenlik önlemlerini artıran ekipler, çalışmalarını tamamlayarak yolu tekrardan trafiğe açtı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede vatandaşlar korku dolu gözlerle o anları izledi.

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