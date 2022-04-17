RAMAZAN İMSAKİYE
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Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu
17.04.2022 14:32

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da iki sürücü arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada bir sürücü yaralandı. Kavga esnasında kadınlar, ‘yapmayın’ diye bağırırken erkeklerin ‘vurun, vurun’ diye slogan atması dikkatlerden kaçmadı. Olay, dün akşam saatlerinde Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme yüzünden bir araç sürücü ile belediyenin çöp toplayan kamyonun sürücüsü arasında tartışma çıktı. Bunun üzerinde aracından inen sürücü, belediyeye ait kamyonun aynasına ve camına vurmaya başladı. Bir süre sonra sürücüler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların da katılması ile kavgada adeta tekme ve yumruklar havada uçtu. Vatandaşlar tarafından adete meydan dayağı atılan sürücü yaralandı. Yaralı sürücüyü bir esnaf dükkanına alarak kavgayı ayırdı.

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