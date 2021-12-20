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Yol verme kavgası kamerada

Yol verme kavgası kamerada
20.12.2021 14:26

OTOMATİK OYNAT

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Esenler'de servis şoförü, aracını cadde üzerinde bırakan su satıcısı arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı araya giren vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Kavga anı ise kameraya yansıdı. Olay Esenler Taş Ocağı Caddesi saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LYZ 757 plakalı aracı kullanan servis şoförü, sokaktan caddeye dönmek istedi. Sürücü, ancak su satışı nakliyesi yapılan ve cadde üzerine kısa süreliğine park edilen 34 CZG 405 plakalı araç nedeniyle caddeye dönemedi. Servisten inen şoför, çalışır halde bırakılan aracı ileriye aldı. Durumu fark eden su satıcısı ve servis sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Bu esnada kavgayı ayırıyormuş gibi yapan kişilerden birisi de servis şoförüne vurdu. İki sürücüyü vatandaşlar güçlükle ayırdı. Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kavga anı kameraya yansıdı.

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