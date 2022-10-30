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Yol ayrımını kaçırıp geri gelen minibüse otomobil çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

Yol ayrımını kaçırıp geri gelen minibüse otomobil çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
30.10.2022 08:42

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli'de düğün dönüşü yol ayrımını kaçıran bir minibüs, TEM üzerinde geri geri gitmeye başladı. Aynı güzergah üzerinde ilerleyen bir başka araç, minibüse arkadan çarptı. Feci kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları

Kocaeli'de yol ayrımını kaçıran servis minibüsü sürücü aracı durdurup geri geri hareket etmeye başlayınca arkasında seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi İzmit - Kandıra Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel'deki bir düğünden ayrılan E.A. idaresindeki 06 CUJ 582 plakalı Volkswagen markalı servis minibüsü, içerisindeki yolcularla beraber Ankara'ya dönmek üzere yola koyuldu.

Sürücü, TEM Otoyolu'na giden yol ayrımını kaçırdı. Ardından, kaçırdığı yol ayrımına girmek için geri geri hareket etmeye başladı. O sırada seyir halinde olan D.B. idaresindeki 38 LE 677 plakalı Seat marka otomobil yavaşlayamayarak minibüse çarptı. Çarpışma neticesinde her iki araç da sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirince olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri sıkışma olmadığını bildirirken yaralıların ambulansa taşınması için sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

Kazada 2'si çocuk toplam 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından servis minibüsündeki yolcular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait bir araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'ne tahliye edildi. Sürücü E.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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