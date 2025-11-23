Yokuşta park edilen tur otobüsü, hareket edince şarampole düştü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü, yokuşta hareket etti. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü. Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma, otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Otobüsün şoförü, el frenini çekmeyi unutmadığını söyledi. Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.