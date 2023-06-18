YKS'ye geç kalanları polis ekipleri motosiklet ile sınava yetiştirdi

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumuna geç kalan 2 adayı, sınava girecekleri okula motosikletli yunus timleri ulaştırdı.Yenişehir ilçesinde 70?inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi?nde YKS?nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalan 2 aday, sınav nedeniyle görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü?ne bağlı motosikletli yunus timlerinden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosiklete bindirerek sınava girecekleri okula ulaştırıldı. Adaylar da polis ekiplerine teşekkür etti.