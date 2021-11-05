Yine İETT yine olay! Otobüs şoförü yolcuya saldırdı

Sabah saat 07.30 sıralarında 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma esnasında ara ara gerilen ortamda İETT şoförü yolcuya "in aşağıya" dedi.

Daha sonra da yolcuya vurup, yakasından tutarak otobüsten atmaya çalıştı. Şoför ve yolcu, vatandaşların yardımı ile ayırılırken, yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istemişti. Vatandaşlara otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, 'aşağı inin devam etmiyorum' diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

"PSİKOTEKNİK RAPOR"

Yaşanan olay sonrası İBB'nin şoför alımında istediği 'psikoteknik' rapor dikkatleri çekti. Şoförlerin sinirleri olması sürekli vatandaşlarla kavga etmesi her geçen gün artıyor. İBB tarafından psikolojik testlere sokulan şoförlerin daha ne kadar kavgaya karışacağı ise merak konusu