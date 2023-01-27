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Yine İBB yine metrobüs arızası! Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular yürüyerek gitti

Yine İBB yine metrobüs arızası! Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular yürüyerek gitti
27.01.2023 01:04 - Son Güncelleme: 27.01.2023 01:07

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Avcılar’da akşam saatlerinde metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu. Metrobüs, Şükrübey Durağı'nda arıza yaptı. Arıza yapan metrobüsten tahliye edilen yolcular, metrobüs yolunda Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı'na kadar yürümek zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Görüntüde, yolcuların metrobüs yolunda yürüdüğü, arıza yapan metrobüsün yoldan çekildiği görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın ise “Perişan durumdayız” dediği duyuluyor.

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